Svatováclavské slavnosti - Dobruška

Nenechte si ujít Svatováclavské slavnosti v Dobrušce.

Pátek 28. září

19.00 - Fanfáry z radnice (Dobrušské žesťové sdružení)

19.15 - Průvod družiny sv. Václava

20.00 - Bára Basiková (pop-rock, Praha)

22.00 - Big Man Band (rock, Velký Meder, Slovensko)

Sobota 29. září

09.00 - Jarmark historických řemesel a jarmareční divadlo

13.00 - JH Band (swing, Hradec Králové)

14.45 - My vám taky (rock, pop, ska, ZUŠ Opočno)

16.30 - Regioband (pop-rock, Hořice)

18.15 - Sabrage (pop-rock, Pardubice)

20.00 - Radoslav Banga a Gipsy.cz (pop, hip-hop, RnB, World Music, Praha)

21:45 - Waťák - Kabát revival (rock, Vsetín)

V sobotu 29. září od 9 do 17 hodin bude na náměstí F. L. Věka stánek Městské knihovny Dobrušky, kde si budete moci zakoupit zajímavé knihy za symbolickou cenu.

Archlebovy sady - sobota 29. září od 9 do 19 hodin

Historické ležení - zábava pro malé i velké (šerm, střelba z luku, kuše aj.)

Neděle 30. září - kostel sv. Václava

Koncert v rámci Mezinárodního hudební festivalu F. L. Věka 2018

Účinkují: Gabriela Beňačková - soprán

Lubomír Brabec - kytara

Výstavy:

Městská knihovna - sobota 29. září od 9 do 17 hodin

"Ze života ilustrátorky" - ilustrace Adély Rúčkové Moravcové, rodačky z Dobrušky

Městské lapidárium - sobota 29. září od 9 do 16 hodin a neděle 30. září od 9 do 16 hodin

Gõnci András výtvarník z maďarského partnerského města Ábrahámhegy vystavuje své dekorativní textilie pod názvem "Krása Balatonu"

Rýdlova vila (Spolkový dům) - sobota 29. září od 9 do 17 hodin a neděle 30. září od 9 do 15 hodin

"Šikovné ruce" - ruční práce

Synagoga - sobota 29. září a neděle 30. září od 9 do 17 hodin (s polední přestávkou na oběd)

"Hrátky z látky" - výstava dobrušských patchworkářek

Sladovna pivovaru - sobota 29. září od 9 do 17 hodin

"Krajina Lustig" - putovní výstava fotograficko-výtvarné tvorby

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci Svatováclavských slavností Společnost pro Revitalizaci Místních Drah za podpory měst Dobrušky a Opočna pořádají jízdy historického motorového vlaku na trati 028 Opočno pod Orlickými horami - Dobruška a zpět u příležitosti oslav "110 let od zahájení provozu na této trati". Jízdy se uskuteční dne 28. září 2018.

Jízdné: dospělí 20 Kč, děti od 6ti do 15ti let 10 Kč, děti do 6 let zdarma.

Dopravce: Pardubický spolek historie železniční dopravy.

Sponzoři: Město Dobruška a Město Opočno.

Ve vlaku platí tarif dopravce, neplatí jízdenky ČD!!!