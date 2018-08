Tento rok uplyne padesát let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do tehdejší Československé socialistické republiky. Jak probíhaly srpnové události roku 1968 v našem regionu, představí nová výstava " Bratrská pomoc: Obraz invaze 1968 na Rychnovsku", která bude otevřena od soboty 25. srpna 2018 v Sýpce - muzeu Orlických hor. Výstava potrvá do 30. listopadu 2018.