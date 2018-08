Nábřeží keramiky a skla - Hradec Králové

V sobotu 18. srpna od 10 do 18 hodin ožije centrum Hradce Králové ruchem tradiční české tvorby hrnčířských dílen, sklářských a keramických ateliérů. Na Tylově nábřeží proběhne již 13. ročník svátku keramiky a skla. I tentokrát budou moci návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celé naší země a současně obdivovat předvádění tradičních řemeslných technik. Pořadatel akce – Hradecká kulturní a vzdělávací společnost - tradičně oslovuje řadu vystavovatelů ze všech koutů naší krásné domoviny – od Nového Boru přes Železný Brod, Sázavu až po Prahu, Kostelec nad Černými lesy nebo Ostravu. „Naši“ východočeští reprezentanti pak doputují z České Třebové, Staré Paky, Vamberka nebo Chrudimi. Výstavci předvedou podmalbu na skle nebo třeba figurální keramiku do interiérů, na terasy i do zahrad. Bohaté nabídkové spektrum sahá od tradiční ručně točené dekorované keramiky, ručně vyrobeného porcelánu, drátované keramiky, kameniny, plastik, mís, pekáčů, hrnců, váz, svícnů a varného skla přes smaltované sklo až po skleněné obrázky a perforované skleněné objekty, hodiny, květiny, šperky a figurky.

Zajímavostí budou jistě i zahradní dekorace nebo drobné dárkové zboží ze skla. Příjemná atmosféra prodejní výstavy bude obohacena nabídkou občerstvení a lahůdek a dokreslena stylovým hudebním doprovodem. V dopoledních hodinách nám bude vyhrávat DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, po poledni se představí skupiny COUNTRY DOHODA a KLAPETO. Celou hudební produkci pak uzavře znamenitý swingový ansámbl ART JAZZ BAND.

Vstup na akci, která se koná za podpory a pod záštitou statutárního města Hradec Králové v rámci kalendária Regina 2018, je zdarma.