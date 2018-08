Maloskalické posvícení - Česká Skalice

Houpačky a kolotoče budou v provozu v pátek od 15 do 24 hodin, v sobotu od 9 do 2 hodin, v neděli a v pondělí od 9 do 24 hodin.

Doprovodný program na letním parketu na Hurdálkově náměstí

sobota 25. srpna 2018 | 20 hodin

NANOVOR & EMPIRE – hard ´n´heavy

Vystoupení oblíbených rockových kapel. Legendární Nanovor z Červeného Kostelce a Empire z Kuksu.

neděle 26. srpna 2018 | 14 hodin

POHÁDKA O HONZOVI A PRINCEZNĚ

Pohádka s písničkami. Hrají Petra Jindrová, Nikol Danosová, Jan Hanžlík a Milan Duchek.

neděle 26. srpna 2018 | 16 hodin

PEPA VÁGNER

Vystoupení známého muzikálového herce a zpěváka.

neděle 26. srpna 2018 | 18 - 22 hodin

FRČÍ

Živá hudba k tanci i poslechu.

pondělí 27. srpna 2018 | 17 – 22 hodin

DYNAMIC

Živá hudba pro všechny generace.