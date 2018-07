Dětenice dětem ZDARMA

V červenci a srpnu - ÚT, ST, ČT, PÁ ZDARMA

(mimo 5. a 6.7. 2018)

VSTUPY PRO DĚTI DO 15 LET NA ZÁMEK, DO PIVOVARU A NA RYTÍŘSKÉ TURNAJE ZCELA ZDARMA!! (1 platící dospělý = 1 dítě zdarma, 2 dospělí = 2 děti zdarma, 3 dospělí = 3 děti zdarma,..)..

A k tomu OBĚD A VEČEŘE!!! také ZDARMA!!! Krůtí steak na grilu s ½ pečenou bramborou, bylinkovou zakysanou smetanou a malým míchaným zeleninovým salátkem v naší vyhlášené Středověké krčmě + každé z dětí zažije ZDARMA "Středověk na vlastní kůži" v čase 19 – 22 hodin.

(1 jídlo pro dospělého = 1 jídlo zdarma pro dítě, 2 objednaná jídla = 2 jídla zdarma pro děti, 3 objednaná jídla = 3 jídla zdarma pro děti atd.)

Tak na co ještě čekáte? Užijte si léto ve znamení středověku a zábavy!

Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti!