Černobílé vzpomínky na Afriku - výstava - Zoo Dvůr Králové nad Labem

Zveme vás na jedinečnou výstavu, která prostřednictvím fotografií manželů, filmařů a dokumentaristů, Martina a Osy Johnsonových přibližuje návštěvníkům nejen dobu koloniální Afriky, ale i nadčasové myšlenky o ochraně divočiny nebo smyslu cestování.

Johnsonovi se rozhodli čelit veškerým nástrahám a svoji kariéru zasvětili náročným expedicím – jen v Africe strávili neuvěřitelných dvanáct let. Nikoliv náhodou jsou to právě jejich fotografie a filmové záběry, které později ovlivnily řadu významných ochranářů – např. George a Joy Adamsonových - autory příběhu o lvici Else, Bernharda Grzimka, George Schallera nebo Jane Goodallovou.

Mnoho z unikátních fotografií je veřejnosti představeno vůbec poprvé: například vzácný doklad o pralesní populaci nosorožců černých na hoře Marsabit, nebo jedinečný doklad o ochočitelnosti Grévyho zeber.

Kurátorem výstavy je režisér a fotograf Jan Svatoš, který o těchto filmařích natočil celovečerní film Archa světel a stínů. jedním z partnerů dokumentu je i Safari Park Dvůr Králové.

Výstavu je možné zhlédnout v galerii Tengenenge od 26. 6. do 2. 9. od 10 do 18 hodin.