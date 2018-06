Africký festival - Zoo Dvůr Králové nad Labem

Safari Park Dvůr Králové na letošní prázdniny připravil dvouměsíční festival, kterého se zúčastní hned několik afrických kapel, tanečních souborů a zpěváků. Na úvod festivalu předvedou svou akrobatickou show mladíci ze Rwandy, v České republice známí díky společnému představení s Cirkem La Putyka. Africké léto začne ve čtvrtek 28. června a potrvá do 2. září.

„Pořádání devítidenního Afrického festivalu v minulých letech jsem čím dál víc vnímal jako nespravedlnost vůči návštěvníkům, kteří přijedou do safari parku mimo festival a jsou tak ochuzeni o kousek Afriky. Tak jsme pro letošní sezonu připravili celé Africké léto. To stylově zahájí umělci z Rwandy už ve čtvrtek“ říká ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Future Vision Acrobat se ve Dvoře Králové představí od 28. do 30. června v desetičlenném souboru v čele s Eliseem Niyonsengem. Ten v dětství přišel o matku a před rwandskou genocidou byl nucen uprchnout do Konga. Do Rwandy se ale nakonec vrátil a před několika lety se tam rozhodl založit soubor Future Vision Acrobat složený z dětí a mladých lidí, často sirotků, z nichž některé postihl podobný tragický osud. Snaží se, aby v sobě děti objevily svůj talent, věnovaly se umění a nemusely skončit na ulici.

Na rwandské akrobaty v dalších týdnech naváže botswanský soubor tanečníků Mophato Dance Theatre, jež přenáší domorodé rituální tance v moderní choreografii, a na prknech amfiteátru dvorského safari parku se stejně jako Future Vision Acrobat objeví poprvé. Závěr července a začátek srpna bude patřit ve Dvoře Králové už známé skupině IYASA.

O srpnová představení se pak postarají zpěváci Noma a Futurelove ze Zimbabwe, trio vokálních umělců Insingizi a skupina Black Messengers. Festival ukončí česko-africké seskupení Aneboafro.

Africké léto bude zejména během víkendů doplněno o doprovodný program v podobě stánků s africkým zbožím, kávou a ochutnávkou africké gastronomie. O vybraných sobotách proběhnou velké koncerty nebo promítání v letním kině. Na poslední červencovou sobotu a neděli je pak v rámci festivalu naplánován víkend pro neziskové organizace zaměřující se na pomoc v Africe.

Program Afrického léta najdete na:

https://safaripark.cz/cz/naplanuj-si-navstevu/plan-akci/africke-leto