Prodloužené víkendy - Jičín

Od 15. června do 3. září se v Jičíně budou konat již sedmé Prodloužené víkendy.

Program probíhá vždy od pátku do pondělí. A na co se můžete těšit? Každou neděli od 17 hodin se rozezvučí Zámecký park všemi možnými hudebními žánry, které odstartuje 17. června známý písničkář Pokáč. Jičín bude naplněn hudební atmosférou i každou sobotu. Historické centrum ožije v melodiích pouličních umělců.

Kromě hudebního programu se ti nejmenší mohou těšit na pravidelné sobotní pohádky na dvorku vždy od 16 hodin v ulici Smiřických. V pátek a sobotu bude možné využít komentovaných prohlídek mimořádně otevřených kostelů sv. Ignáce a sv. Jakuba Většího. To však nejsou prohlídky jediné. Každé pondělí Vás průvodce v historickém převlečení provede po místech vztahujících se k bitvě roku 1866.

Pestrý program bude probíhat i ve Valdštejnské lodžii. Každý pátek se můžete těšit na Hudbu cizokrajin a Letní tyjátry. V letošním roce můžete poprvé zakusit lahodné kávy ve Valdštejnském cafeteriu – originální dřevěné maringotce, která bude parkovat v Libosadě. Zároveň se zde bude prohánět zážitková kavárna Rikša café, a to vždy v průběhu nedělního odpoledne.

Sám Valdštejn přijede se svou polní kanceláří každé pondělí na arkádové nádvoří zámku a o jeho audienci se může ucházet každý návštěvník!