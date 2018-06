Za dobré vysvědčení zdarma - Aquacentrum Hradec Králové

Školáci do 10 let s dobrým vysvědčením budou odměněni. Tradiční a velmi oblíbená akce proběhne od pátku 29. 6. do neděle 1. 7. Dětem stačí přijít v doprovodu dospělého, ukázat své vysvědčení, kde nemají čtyřky a pětky a strávit klidně celý den v aquacentru úplně zdarma. Dokonce jedničkáři, kteří přijdou co nejdřív, dostanou jako další odměnu hračku. K dispozici je pouze 50 hraček, tak neváhejte…. Užívat si můžete atrakce, které aquacentrum nabízí - vlnobití, vířivé a masážní bazénky, podvodní sopky i průchody s protiproudem, nebo můžete zůstat v bohatě vybaveném dětském koutku, kde kromě vodních atrakcí jako je umělá řeka a skluzavka najdete i různé hry včetně nafukovacího skákacího hradu. Ti starší pak mohou zkusit i 82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty.