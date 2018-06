Poláčkovo léto - Rychnov nad Kněžnou

Divadelní festival Poláčkovo léto na přelomu června a července znovu ovládne Rychnov nad Kněžnou. Festival bude probíhat ve dnech 24. června až 4. července 2018.

Poláčkovo léto je největším kulturním svátkem města Rychnov nad Kněžnou. Nese jméno slavného rychnovského rodáka, spisovatele, humoristy a scénáristy Karla Poláčka.

V historicky atraktivních památkových objektech uvidíte to nejatraktivnější, co bylo nastudováno špičkovými domácími divadelními a hudebními soubory. Neopakovatelná atmosféra zámecké jízdárny, pivovaru, letoviska Studánka, nádvoří Kolowratského zámku, zámku v Kvasinách a dalších lokalit dopomohly k mimořádné popularitě tohoto festivalu, který každoročně přiláká na divadelní představení více než 10 000 návštěvníků.

Za 25 let má Poláčkovo léto dobrý zvuk. Jak mezi diváky, tak i mezi herci. Je připraveno celkem 11 divadelních her, výstava a doprovodné koncerty. Během 11 festivalových dní se můžete těšit na 11 divadelních představení, 7 koncertů a 1 výstavu s názvem Plakáty pro Divadlo na provázku. Tuto tematickou výstavu můžete navštívit během divadelního festivalu v Orlické galerii na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Výstava bude zahájena vernisáží 22. června a potrvá až do 22. září 2018.

Patronem letošního divadelního festivalu je český filmový a divadelní herec a dabér Alexej Pyško. Poprvé se tento herec objevil před kamerou v roce 1978 v televizním filmu Slečna Rajka. Následně byl obsazován především do televizních filmů, pohádek a seriálů. K těm nejznámějším patří Kdo probudí Pindruše…?My všichni školou povinní, Vrchní, prchni“, Nesmrtelná teta nebo Expozitura. Českému televiznímu divákovi je především znám jaké dabér. Nejvíce je spjat s hollywoodským hercem Brucem Willisem, kterému hlas propůjčil v naprosté většině jeho snímků. Namluvil kromě spousty dalších i postavu policisty Billyho Rosewooda v podání Judge Reinholda v trilogii Policajt v Beverly Hills. Režíroval české dabingy a vrcholem byl Formanův Amadeus do české verze pro TV Prima. V současné době natáčí pokračování seriálu Rapl 2.

Slavnostní zahájení 25. ročníku Poláčkova léta bude patřit swingové grotesce pro celou rodinu SATURNIN v podání Národního divadla Brno v režii Ondřeje Havelky v neděli 24. června od 19 hodin v Zámecké jízdárně.