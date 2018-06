Slavnosti slunovratu - Nová Paka

Tradiční městské slavnosti vyvrcholí večerním programem zakončený ohňostrojem. V letošním roce návštěvníky roztančí dámská kapela The Apples, Jitka Pasková s kapelou Schöne haxen, písničkář Michal horák, Voxel a Alibi Rock. Bohatý doprovodný program pro děti – dílničky DDM Stonožka, SŠGS Nová Paka a MKS Nová Paka, pohádky a žonglér v parčíku, skákací hrad a jiné. Vynikající občerstvení zajistí Lázně Bělohrad a.s. a lahodné pivo Pivovar Nová Paka a.s. Součástí doprovodného programu je sportovní akce Sun Run Cross, více informací na www.velocipedklub.cz.

moderuje Petr Roubíček