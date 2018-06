Láska mezi nebem a zemí + koncert Čokoli

Mladí manželé Simon a Flic se stěhují do domu po nedávno zesnulém slavném spisovateli Jacku Cameronovi a jeho ženě Susie, kteří se utopili při vyjížďce na jezeře. Simon doufá, že ho zde třeba políbí stejná múza jako jeho předchůdce. Důležitá je ovšem i dobrá cena nemovitosti. Simon totiž píše první knihu a nevydělává a Flic je těhotná.

Netuší ovšem, že dům je stále „obýván” tragicky zesnulými původními majiteli, kteří prozatím vyštvali všechny nájemníky, aby měli klid. Tihle ti noví jsou jim ale sympatičtí. A tak tu začnou žít všichni pospolu, aniž by ti, co jsou naživu, měli ponětí, že s nimi v domě neustále někdo je. Romantická komedie, která připomíná, co je v životě nejdůležitější – rodina a láska.