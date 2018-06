Humor je kořením života a nikdy ho není dost!

To měli zřejmě na mysli členové smiřického Dívadla , když v roce 1979 zakládali amatérský festival humoru a satiry v oblasti, folkové, country, trampské a jiné hudby o putovní Smiřický hrnec. Festival tehdy zahrnoval jak soutěžní část, tak i vystoupení známých profesionálních muzikantů.

V průběhu let doznal festival značných změn. V osmdesátých letech se potýkal se zákazy ze strany tehdejších státních orgánů, takže několik ročníků neproběhlo. Konec devadesátých let znamenal jisté přešlapování na místě a vypadalo to, že festival postupně zanikne.

Od roku 2000 ale Smiřický hrnec opět nabral nový dech. Přehlídka je nesoutěžní, avšak smiřičtí se snaží do svého městečka pozvat ty nejlepší umělce a skupiny.

Dramaturgie se již nedrží přísně folkového zaměření, snaží se přijít s programem napříč žánry tak, aby bylo spokojeno co nejširší spektrum diváků.

Ani stěhování z tradičního místa konání – smiřického zámku – na Fotbalový stadion akci neublížilo.

Festival Smiřický hrnec se tak pomalu opět stává stálicí českého hudebního festivalového dění.

PŘIJĎTE KAŽDÝ ROK V POLOVINĚ ČERVNA NA FOTBALOVÝ STADION VE SMIŘICÍCH!

Podrobný bohatý program aktuálního ročníku najdete na oficiálních stránkách.