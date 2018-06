Trutnovský půlmaraton

Dovolujeme si oslovit všechny sportovní nadšence a pozvat je na již pátý ročník ABB Trutnovského půlmaratonu. Zázemí již tradičně poskytne nádherné prostředí trutnovského lesoparku. Závod bude probíhat tradičně na pětikilometrových okruzích se startem, cílem a občerstvovací stanicí na „Paradráze“. Pokud si netroufnete na půlmaraton, můžete se zúčastnit běhu na 5 nebo 10 km. Generální partner, společnost ABB, letos opět vypsal pro své zaměstnance speciální závod, který se běží jako memoriál Tomáše Dutky.

Stejně jako v loňském roce i letos nabídneme pestrý závodní program pro děti, předškoláci poběží 100 m, 6 - 10 let 800 m a 11 - 14 let 1 600 m. Ti, co si chtějí máknout a přitom se nechtějí zúčastnit závodu, se mohou zúčastnit 5km nordic walking s Vitarem. Na všechny potom čeká doprovodný program, o který se bude starat agentura VOSA. V cíli se pak každý může občerstvit iontovým nápojem od Enervitu, limonádou či tradičním trutnovským pivem Krakonoš.

Přihlásit se můžete zde: http://www.pulmaratontu.cz/