Pohádkové rejdiště - Hrad a zámek Staré Hrady

Pohádkové bytosti ožívají na Starých Hradech každý den po celý rok a vtáhnou Vás do svých her a radovánek. K tomu všemu Vás tento víkend na velkém hradním nádvoří netrpělivě čekají veselé princezny a čarodějnice, popletení čerti a čarodějové, ale i čarocezny a čertenice. Zažijete s nimi SPOUSTU POHÁDKOVÉ ZÁBAVY, soutěží a her pro děti i dospělé – přijďte si hrát! Sobota a neděle od 10.00 do 17.00 hod.

Každou sobotu a neděli od května do září a každou středu o letních prázdninách jsou pro vás na nádvoří hradu a zámku připraveny soutěže a hry s opravdovými pohádkovými bytostmi. Přijeďte si pohrát s princeznou a čarodějnicí, nakrmte naše obry a zkuste si čertovský závod s pekelnými vidlemi. Nemine Vás sladká odměna a hlavně spousta zábavy!

Po celý den pak můžete navštívit o tři pohádkové prohlídkové okruhy s draky, vodníky, obry, skřítky, čarodějnicemi, vílami, čertíky, čerticemi i čertenicemi: Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, Zámecké pohádkové sklepení a Hradní pohádková půda. Těšit se můžete na spoustu novinek.