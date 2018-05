Nábřeží řemeslníků - Hradec Králové

Již tuto sobotu 19.5. od 9:00 do 18:00 ožije Tylovo nábřeží v Hradci Králové ruchem nejrůznějších řemesel, otvírá se totiž NÁBŘEŽÍ ŘEMESLNÍKŮ!

"Řemesla jsou nádherná tvořivá činnost, která vyrůstá z hluboké tradice a až do současnosti je stále stejně živá a přitažlivá"

Na Tylově nábřeží - Nábřeží řemeslníků se již po jedenácté setkají všichni, kteří tuto myšlenku sdílejí - tradiční řemeslníci, řemeslné školy a všichni, kdo si chtějí vyzkoušet, jak by se jim v tom či onom řemesle dařilo.

VSTUP VOLNÝ

Na akci bude zaznívat nejen kolovrátek, tkalcovský stav, hrnčířský kruh, hoblíky, soustruh a kovadlina, ale také povídání o jednotlivých řemeslech.

Připraveny jsou pro Vás nejrůznější rukodělné dílničky - čekají Vás výzvy v podobě tvorby skleněných vitráží, drátovaných přívěsků, filcovaných broží či zvířátek, vyřezávaných podkoviček či koníků a svíček ze včelího vosku, ale třeba také podojení krávy nebo spletení náramku technikou starou tisíce let...



Zapojte se do soutěže o List tovaryše: každý, kdo projde tovaryšskou zkouškou - zúčastní se alespoň šesti z nabízených tvůrčích dílen, získá List tovaryše, drobnou odměnu a postoupí do slosování o hodnotné ceny, které věnují zúčastnění řemeslníci.

Vstup do soutěže je za symbolický poplatek 30,- Kč, držitelé rodinných pasů a senior pasů jej mají zdarma.

Potěší vás také živá zvířata: z Rychnova nad Kněžnou přijedou králičí přeborníci v hopkání, a i když to jsou vrcholoví sportovci, nepohrdnou ani pomazlením. A zapomenout nesmíme ani na pohádkového psa Bubáka, který vozí děti a vozí je rád :-)

Doprovodný program:

9:30 - 10:00 Dětský folklórní soubor Červánek

11:00 - 12:00 Loutková pohádka "O vodníku Řešátkovi" - zahraje Divadlo Harmonika

12:30 - 13:00 Dětský folklórní soubor Červánek

13:30 - 14:30 Loutková pohádka - O šípkové Růžence - premiéra pohádky z dílny Divadla Kozlík

15:30 - 17:00 koncert skupiny ELECTROPHONIX

Na nábřeží se v sobotu zkrátka rozhodně nudit nebudete!

Odnést domů si přitom můžete nejen skvělé zážitky, poučení či vlastnoručně vyrobené drobnosti, ale i kvalitně zpracované výrobky od těch nejlepších řemeslníků, které v běžném obchodě rozhodně nepořídíte.

Akce je zařazena do cyklu Královéhradecká nábřeží a podpořena je Městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem a Elektrárnou Opatovice

Další informace zde: www.facebook.com/nabreziremeslniku.

Přijďte a užijte si krásný den s rodinou a přáteli, těšíme se na vás!