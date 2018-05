Zahrada naší minulosti – secesní keramika z Vranovské vsi

Na přelomu dvou staletí, devatenáctého a dvacátého, po dobu téměř šedesáti let vznikala ve Vranovské Vsi, nenápadné obci Znojemska, pozoruhodná secesní keramika.

Keramická manufaktura Paula a Anny Wranitzky (značka P.A.W.) vyráběla především užitkovou keramiku (od váz až po talíře) obvykle z červené hlíny s vysokým obsahem železa z okolí Znojma. Charakteristická je pro jejich výrobky tvarová rozmanitost – od běžných forem, staletími ověřených až po formy zvláštní, s opakovaným zaškrcením těla vázy, vícenásobnou deformací hrdla a s uchy neobvyklé modelace i počtu.

Dekor byl prováděn téměř vždy malbou šlemem (jinak šlikrem, jak to často nazývají hrnčíři - z něm. Schlickermalerei). Keramiku pak zdobil touto technikou provedený secesní dekor květin – od nejoblíbenějších macešek přes lekníny, fuchsie, konvalinky, kosatce až třeba k čilimníku. Dekor se vyznačoval zářivou barevností, kterou tvůrci docílili vzájemným působením tmavě červeného podkladu s malbou krytou transparentní glazurou. Jednotlivé výrobky byly často součástí různých sérií s množstvím velikostních variant a velké škály různé barevnosti motivů. Mimořádně zajímavé dekory ve stylu geometrické secese pak odrážely jejich velkou oblibu také například v Německu a Belgii.

Firma Wranitzky, zaměstnávající v době největší slávy téměř sto zaměstnanců, ale vyvážela své produkty do celé Evropy, Orientu i Ameriky. To manufakturu ve Vranovské Vsi nepochybně řadilo k největším producentům umělecké a užitkové keramiky na Moravě i v Čechách. Právě kvůli převažujícímu zahraničnímu prodeji se keramika z Vranovské vsi málo objevuje na starožitnickém trhu. Největší kolekce keramiky P.A.W. se nachází například ve městech Scheibbs (Rakousko), Plymouth (Velká Británie), Hamburg (Německo) a velké sbírky jsou údajně i v New Yorku a Brisbane.

Jeden z celosvětově nejpočetnějších souborů této osobité keramiky si pak můžete prohlédnout právě na této nové výstavě „Zahrada naší minulosti – Secesí keramika z Vranovské Vsi“ v Domě umění JMM od 11. května do 26. srpna. Výstavu navíc doprovází velkoformátový katalog se základními údaji o firmě, její produkci a s více než třemi sty barevných fotografií, který je celosvětově vůbec první publikací na toto téma.

I přes někdejší celosvětový věhlas manufaktury neprávem unikala keramika P.A.W. větší pozornosti nejen mezi veřejností, ale i u většiny odborníků – až dosud! Objevte s námi zašlou slávu více než sto let staré keramiky z Vranovské Vsi!