Festival - Bvv Brno

Festival RE:PUBLIKA: STANDARTA Krištofa Kintery, Avant Garde, světelné instalace a výstava výstaviště.



V sobotu 26. května začne na brněnském výstavišti Festival RE:PUBLIKA. Připomene sté výročí vzniku Československa a devadesát let od otevření výstaviště. Důležitou součástí festivalu bude design v mnoha podobách. Instalace Krištofa Kintery na míru festivalu, to nejlepší ze současného designu a malé ohlédnutí zpět v rámci projektu Avant Garde i speciální světelná show. A vystavovat se také bude samotné výstaviště!

V současné jednoduché architektuře pavilonu G1 na brněnském výstavišti vyroste Svobodné město. Skulpturální architektura H3T, která vytvoří základ pro výstavní koncept, jenž se zabývá naší blízkou budoucností a tím, co může design do této budoucnosti přinést. V době, kdy téměř vše prochází lidskou rukou, která věci formuje a přetváří, přichází autorský kolektiv s konceptem otevřeného, vlastně provizorního města/struktury, které v sobě obsahuje náměstí s památníkem, chrám i pěší zónu, ale přitom není žádnou architektonickou studií o budoucnosti. Je rámcem přemýšlení a zážitků.

„Avant Garde znamená dívat se dopředu. Ctít pokrok a nenechat se svazovat předsudky. Brněnská avantgarda taková vždy byla, a proto jsme výstavu soudobého designu nazvali právě Avant Garde,“ popisuje spolukurátorka projektu Jana Zielinski.

Do Svobodného města budou zasazena díla současných designérů, například Maxima Velčovského či Lucie Koldové, a část výstavy připravená multimediálním umělcem Tomášem Svobodou ponese českou DNA prostřednictvím mimořádných děl designu posledních 100 let.

Výstava, jejímiž kurátory jsou Ondřej Chrobák, Jan Press, Jiří Macek a Jana Zielinski, je připravena ve spolupráci s Moravskou galerií a bude doplněna speciálními projekcemi a venkovní instalací Krištofa Kintery.

STANDARTA

Krištof Kintera připravuje Festivalu RE:PUBLIKA zcela novou venkovní instalaci na míru. Pracuje s větrem generovaným výkonnými turbínami namířenými na stožáry s vlajkami. Nejedná se však o standarty zemí a států, ale o prapory, které manifestují důležité, morálně volní vlastnosti, které ve svém životě, chtě nechtě, musí zpracovávat každý jednotlivec. Vlajky před důležitými budovami většinou reprezentují země a jejich majestátné suverenity. Tentokrát prapory poháněné umělým větrem, estetiky spíše domácí až punkové, nikoli reprezentativní, poukazují na bazální lidské vlastnosti, které jsou v životě nakonec to nejdůležitější.

Yasuhiro Chida a Hyperbinary

Festival RE:PUBLIKA ve spolupráci se SIGNAL festivalem přinese také speciální světelné instalace. Pro brněnskou událost vybrali kurátoři SIGNAL festivalu japonského umělce Yasuhira Chidu a umělecké studio Hyperbinary.

Instalace japonského umělce Brocken 5. 2. vychází z jevu, kterému se říká brockenské strašidlo nebo také horský přízrak. Tento přízrak se objevuje vysoko v horách, kdy horolezec stojí zády ke slunci a dívá se z hřebene hory do mlhy. Vznikne tak ohromně zvětšený stín pozorovatele obklopený duhou. Interaktivní objekt, do kterého diváci vstupují, je protnut 60 000 děrami, které vytvářejí iluzi, ve které má divák pocit, jako by letěl noční oblohou.

Umělecké studio Hyperbinary zvolilo pro svůj projekt název Prospect, neboť jeho význam (vyhlídka, naděje, široký rozhled) se váže k samotnému místu nejen formálně, ale také obsahově. Světelnou show složenou ze 160 programovatelných LED světel chce vykročit do budoucnosti a poskytnout divákům unikátní zážitek dialogu inteligentních moderních technologií s funkcionalistickou architekturou. Instalace doplněná originální hudební složkou rozsvítí věž výstaviště po tři víkendy.

Vystavujeme výstaviště!

Výstaviště bude po celou dobu festivalu přístupné zdarma. Poznat areál umožní návštěvníkům pravidelné komentované prohlídky Brněnského architektonického manuálu, který představí výstaviště jako příklad moderní architektury 20. let 20. století, kdy vznikaly první pavilony podle návrhu takových architektů, jakými byli Josef Gočár nebo Bohuslav Fuchs.

BAM připravil pro festival RE:PUBLIKA také výstavu Adolf Loos a Viktor Bauer. „Ukážeme jedinou veřejně přístupnou, zachovanou realizaci světoznámého architekta Adolfa Loose v jeho rodném městě – interiér Bauerova zámečku, který svým klasicistním vzhledem kontrastuje s okolními pavilony. Na výstavě zde umístěné získají návštěvníci představu o životě Bauerovy rodiny v sousedství nově budovaného areálu, pro jehož stavbu byli nuceni městu Brnu v roce 1922 prodat své pozemky,“ zve na výstavu Terezie Petišková, ředitelka Domu umění města Brna. Na závěr festivalu se uskuteční tematický večer v atraktivním formátu: PechaKucha Night Brno #22 > Manuál Výstaviště Brno.