Řečkovický festival minipivovarů 2018

Již třetí ročník oblíbeného Řečkovického festivalu minipivovarů proběhne opět na krásném místě v amfiteatru starého řečkovického pivovaru. Tento festival piva bude stát za to a od minulých ročníků se posouvá do vyšších dimenzí! Jak to asi bude vypadat: - Ty nejlepší české, moravské a světové pivovary - Občerstvení, které k pivu prostě sedí - Výborný hudební doprovod celým dnem - Sympatická moderátorka - Skvělá atmosféra