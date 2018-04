Farmářské trhy na náměstí v Brně Slatině

Přijďte si nakoupit produkty od regionálních farmářů, pěstitelů a řemeslníků.

V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-SLATINA na Přemyslově náměstí

čtvrtek 17. května od 14.00 do 18.00 hodin

čtvrtek 21. června od 14.00 do 18.00 hodin

čtvrtek 20. září od 14.00 do 18.00 hodin

čtvrtek 18. října od 14.00 do 18.00 hodin

Těšíme se na vás!