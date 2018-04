Science Party Brno

Přijďte oslavit 100 let výročí české vědy netradiční formou v pátek 11. května do Otevřené zahrady na Údolní.



Setkáte se s vědci, popularizátory vědy a nadšenci do vědy na jednom místě...



...a po celý večer bude hrát kapela.



Kompletní program Vám představíme během následujících dnů, již nyní se můžete těšit na:



sázení stromu na počest české vědy, panelové diskuze brněnských popularizátorů vědy a mladých brněnských vědců, ohňovou show, workshopy, vědecký stand-up a další.



Na akci si každý najde to svoje, od nejmenších po dospělé.



Vstup na akci je zdarma.