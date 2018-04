Lega není nikdy dost!

Motorovou a dieselovou lokomotivu či lokomotivu Thatcher Perkins, elektrickou osobní soupravu meziměstských vlaků, vysokorychlostní vlak City Express, jednokolejku, historický parní vlak Emerald Night (Smaragdová noc), nákladní vlaky, Santa Fe Super Chief – to vše jde postavit ze stavebnice LEGO®.

Lokomotivy, vagony, koleje, jeřáby a další příslušenství a trochu šikovnosti k tomu a můžete mít doma celá nádraží. Sbírka Karla Kováře tohle vše nabízí. Jako vášnivý sběratel nekupuje hotové komplety, ale shání jednotlivé části sestav pomocí internetu. Sestavení jedné takové soupravy pak netrvá týdny, ale měsíce a někdy i roky. Ve sbírce má stavebnice od 60. let 20. století do téměř současnosti a všechny jsou funkční. Na výstavě jezdí pouze vybrané vlaky v určitých časových intervalech, a to z provozních důvodů.