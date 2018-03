Festival Bonjour Brno

Festival francouzské a frankofonní kultury Bonjour Brno letos již po 24. nabízí bohatý program, od nového cirkusu, přes jarmark, výstavy, promítání až po divadlo a koncerty v cirkusovém šapitó.

Slavnostní zahájení festivalu proběhne 12. dubna v Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde se představí akrobatky nového cirkusu La June. Ženský šarm nás bude provázet po celý následující týden a půl: hlavním tématem letošního ročníku je totiž Žena-umělkyně.



Čeká na nás tradiční jarmark Le Rendez-vous v Místodržitelském paláci, promítání tvorby význačných frankofonních režisérek v Kině Art nebo divadelní talk show se ženami o ženách v Divadle Husa na provázku. Probíhat budou také výstavy, koncerty, přednášky a ochutnávky, nebude chybět ani turnaj v pétanque. Program vyvrcholí v pátek 20. a v sobotu 21. dubna, kdy se v zahradě Augustiniánského opatství na Mendelově náměstí rozsvítí barevné girlandy a prozáří hned několik šapitó. Jarmarky, workshopy, divadlo a koncerty budou návštěvníky od odpoledne až do nočních hodin vtahovat do nevšedního světa, do světa sladké Francie.