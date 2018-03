Kurz perokresby

Tuto kreslířskou techniku se u nás naučíte na jednodenním kurzu, kde vás zasvětíme do tajemství světel a stínů tvořených pouhými čarami. Postupně se ponoříme do linek hustých i slabších, tak aby jste poznali, jak díky tomu docílit jemných přechodů. Vysvětlíme jak nakládat s potřebnými pomůckami i jak si vytvořit ty správné podklady, aby jste si práci s perem co nejvíce usnadnili.

Tato technika byla velice oblíbenou pro záznam obrazu před příchodem fotografie. K záznamu se používala ptačí či rákosová pera, také zaostřené dřevěné paličky. Později se začali používat pera s ocelovými hroty, jako médium je použita tuš či inkoust.

Vyzkoušíte si práci jak s klasickou tuší, tak s technickým perem, které nedělá kaňky, má tenký hrot, který se nerozjede, linky jsou vždy rovnoměrné, inkoust se do něj dá doplňovat a po zaschnutí je voděodolný, tedy kresba se dá následně kolorovat akvarelovými barvami. Toto pero je zahrnuto v ceně kurzu a po kurzu si jej odnesete domů, kde můžete v této technice dále pokračovat.