Velikonoce paní Hermíny

Jaro je tu, Velikonoce se blíží! Zažijte Velikonoce tak, jak je prožívala i rodina Stiassných. Co vás čeká? Od pátku 30. 3. do neděle 2. 4. , vždy od 10 do 16 hodin: - prohlídkovou trasu vily doplní překrásné ručně malované Borkovanské kraslice.

Pouze v pondělí 2. dubna od 10 do 16 hodin: - již tradiční a oblíbená akce, kdy zaplní zahradu vily Stiassni stovky vajíček, která děti, ale i hraví dospělí, hledají. Pro všechny hledače je připravena odměna. - po celý den na vlastní oči spatříte výrobu Borkovanských kraslic. - v 15 hodin startuje divadelní šermířské vystoupení pro děti.