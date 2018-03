Ten nejlepší mejdan jsme si pro Vás připravili ke konci prázdnin.

Párty, na kterou budete dlouho vzpomínat. Průřez tou nejlepší zábavou pro všechny generace! To jsou Slavnosti piva, vína a zábavy!



Už odpoledne potěší ty úplně nejmenší Michal Nesvadba z Kouzelné školky se svojí show, no a poté až do ranních hodin to bude jedno velké jméno za druhým. Těšit se tak můžete na Těžkého Pokondra, Superstar Celeste Buckingham, kapelu B-Lues a Bohouše Josefa, se skupinou Abba Star zapaříte na největší hity této švédské skupiny a zahraje i kapela Sto korun a Sanchez Amsterdam!!!



Název události obsahuje Pivo i Víno... ty dětem pochopitelně nalévat nebudeme, pro všechny ostatní bude připraveno několik druhů piv a pochopitelně nemůžou chybět ani ty nejlepší vína. K tomu všemu ještě budete moci zakousnout nějaký ten klobásek či uzený sýr.



Těžkej Pokondr, Celeste Buckingham, Michal Nesvadba, B-Lues - Bohouš Josef, Abba Star, Sto korun, Sanchez Amsterdam