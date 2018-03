Půlmaraton - Brno

V neděli 22. dubna proběhne v centru Brna už 6. ročník Brněnského půlmaratonu. Na programu závodního dne je v 10hod. také charitativní běh „Minidesítka pro ranou péči", který podpoří pomoc rodinám, které vychovávají doma dítě s postižením zraku.

Běh navazuje na úspěšnou spolupráci Střediska rané péče Brno se spolkem Maraton Brno při závodu Nočního běhu 5|10 mil Brnem vloni v září, který přinesl rané péči výtěžek 21 780 Kč. Do „Minidesítky" se mohou zapojit jednotlivci nebo celé rodiny. Bezbariérová trasa dlouhá ca 1 km startuje na Rašínově ulici, povede centrem města a je vhodná i pro rodiny s kočárky, malé děti na odrážedlech apod. Účastníci běhu se mohou těšit na doprovodný program i hodnotné dárky od sponzorů. Běh je nesoutěžní – každý, kdo dorazí do cíle vyhrává a získá pamětní medaili.

Výtěžek ze startovného „Minidesítky" využije Středisko rané péče na financování další bezplatné pomoci rodinám s dětmi s postižením. Středisko je součástí Společnosti pro ranou péči, která se zaměřuje na děti se zrakovým nebo kombinovaným postižením ve věku od narození do sedmi let. poradkyně rané péče jezdí do rodin domů v Brně a po celém Jihomoravském kraji a ukazují rodičům, jak si s dětmi hrát, aby stimulovali zrak a psychomotoricky je rozvíjeli. Zvyšují šance dětí s hendikepem, aby mohli vyrůstat ve své rodině, aby se staly co nejvíce samostatnými a mohli např. nastoupit do školky. Pomáhají rodinám, aby se dokázaly vyrovnat s těžkou životní zkouškou a aby péči o postižené dítě zvládli co nejlépe.

Zároveň mohou ranou péči finančně podpořit i účastníci závodních běhů Půlmaratonu a Desítky, pokud v registračním formuláři v kolonce „charita" zvolí konkrétní výši příspěvku.