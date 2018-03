Artspace Germany

Vystavující umělci: Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paika, Giuseppe Spagnulo, herman de vries

Evropská integrace a globální propojení světa přináší nové výzvy ke zprostředkování národních kultur. Vizuální umění ukazuje jasně účinky jejich přibližování se. Již nyní je jasné: globální vesnice je už realitou. V dnešním světě role umělce jako globálního hráče, jako poutníka mezi kulturami vzrostla. V padesátých letech přitahovaly mnohé německé umělce metropole Paříž nebo od šedesátých let New York, umělci z jiných zemí naopak úmyslně zvolili za své životní a pracovní centrum Německo. Jejich integrace se proto projevila v neposlední řadě novými uměleckými impulzy, které jsou dnes vnímány jako přirozená součást místní scény. Tito umělci, kteří se přistěhovali do Německa a strávili zde většinu svého tvůrčího života, kromě své umělecké tvorby učí na akademiích a učinili z Německa přitažlivé místo pro mladé lidi v tuzemsku i zahraničí.

Výstava IFA prostředkuje jiný pohled na „Art Space Germany“. Představuje ho jako rozmanitý prostor, který spojuje transkulturní jednota. Kunstraum Deutschland na výstavě reprezentují díla z posledního třicetiletí od umělců: Armando, Candice Breitz, Tony Cragg, Marianne Eigenheer, Ayse Erkmen, Christine Hill, Magdalena Jetelová, Per Kirkeby, Joseph Kosuth, Marie-Jo Lafontaine, Nam June Paika, Giuseppe Spagnulo a Herman de Vries.