Ten Event - Moje Mysl

Ten Event - Výjimečný, přínosný, jiný, příběhový a mnohem lepší. V letošním úvodním ročníku Ten Event se s pomocí naších spíkrů zaměříme na naši mysl. Vnoříme se do pravé podstaty naši mysli a odhalíme, jak vlastně naše mysl doopravdy funguje. Dozvíte se o její síle a jak si ji vytrénovat tak, aby podvědomě neřídila ona nás, ale naopak, my ji.

Řekneme si, jak si zvýšit svůj úspěch a nebo si ho konečně do svého života přivést. Jednou z nedílných součástí naší mysli jsou naše strachy. V dnešní době nás spíše limitují, ale to jen do té doby, než se s nimi naučíme pracovat. Pro ty z vás co se zajímáte o meditace máme připravenou meditaci od úspěšné autorky meditací Růženy Nekudové. A v neposlední řadě pro vás máme připravený rituál úspéchu. Koncept eventu jsme vytvořili, tak aby vás to celé zkrátka bavilo, zůstali jste během celého dne svěží, v pohodlí a v očekávání co příjde dál se spoustou milých překvapení. Celé jsme to pro vás naplánovali na 29.4.2018 od 10:00 hodin v nově zrekonstruovaném kongresovém sále hotelu Voroněž.