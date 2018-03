Koncert Martina Haricha - MAPY tour - Metro Brno

Martin Harich vydal koncem loňského roku své čtvrté album s názvem Mapy a po úspěšném slovenském turné s ním vyráží do českých klubů a také do Brna!



Hudební nadšenci se mohou těšit jak na songy z nového alba, tak i na největší hity z předcházejících desek. Koncertní program je v klubové podobě, nabitý energií a pohodovou atmosférou.



Nebude chybět autogramiáda a prodej nového merče, zajímavým doplňkem bude i minivýstava obrazů ilustrujících album.



Album Mapy postavil Martin na energii a rytmu, a to se odráží i v koncertním programu turné. „Věřím, že si písně z nového alba najdou cestu do těch správných (d)uší“, vzkazuje Martin svým posluchačům.