Hana holišová & New time orchestra

Koncert navazuje na úspěšné a divácky atraktivní turné zpěvačky a herečky Hany Holišové s 18-ti členným big bandem New Time orchestra. Program je koncipován jako mix hitů hvězd světového popu, soulu, swingu, chansonu i rocku v originálních aranžmá. V průběhu koncertu zazní i nejúspěšnější skladby z minulého programu, slavné české písně 60. a 70. let v neotřelém bigbandovém provedení.Profesionální brněnský Big Band - New Time Orchestra neplní pouze funkci doprovodného tělesa, ale prezentuje se v náročných a posluchačsky atraktivních kompozicích, ve kterých se představuje řada špičkových sólistů.