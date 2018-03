Regionální ozvěny Febiofestu 2018 v Brně

Mezinárodní filmový festival Febiofest 2018 poputuje v rámci Regionálních ozvěn také do Brna. Navštívit ho můžete ve zdejším kině Scala po dobu tří dnů, a to od 17. do 19. dubna.

Provoz kina Scala obnovila v roce 2013 Masarykova univerzita ve spolupráci se společností Aeropolis, která zajišťuje celoroční program filmové produkce. Kino nově disponuje velmi kvalitní projekcí ve vysokém rozlišení 4K a ve zvukovém formátu Dolby Digital Plus 7.1. Do Scaly se tak 14. října 2013 po téměř dvou letech vrátili diváci, kteří se mohou těšit na zajímavou uměleckou tvorbu – a to nikoliv pouze filmovou.