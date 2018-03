Víkendové labodílny: Výcvik draků

VÝCVIK DRAKŮ Víkendové labodílny pro rodiny s dětmi, každou březnovou a dubnovou sobotu a neděli. (dílny se nekonají v období 17. 3. – 1. 4. 2018) Třicetiminutový program v Labodílně pro rodiny s dětmi od 4 let Příplatek ke vstupnému do VIDA!: 50 Kč/skupina (1–4 os.), výroba jednoho dračího vejce na skupinu

Předpokládané začátky: 12.00, 14.00, 16.00, přesné začátky se dozvíte na pokladně Jak by asi mohli vypadat draci? Jaké by měli speciální schopnosti? Byla by jejich kůže odolná vůči ohni? Přijďte si k nám užít výcvik draků, který se samozřejmě neobejde bez celé řady ohnivých pokusů. Vyzkoušíte si například, jaké to je držet v rukou hořící dračí pěnu, nebo sfouknout svíčku dračím dechem. Na závěr si vyrobíme krásné dračí vejce.