Všichni sníme a sny nás provázejí celý život bez ohledu na to, zda si je pamatujeme či nikoli. Někdo jim nepřikládá hlubší význam, a mnozí je naopak berou velmi vážně. V každém případě bylo dokázáno, že člověk, kterému je znemožněno snít, strádá, a že i nepříjemné sny mají svůj význam a smysl.

Co se v nás odehrává, když spíme? Je to realita jiné dimenze, v níž se projevuje naše vědomí a reálně zde žijeme, nebo je to pouhá reakce našeho mozku na starosti a zážitky, které nám život přinesl? Co nám o snech říká moderní psychologie a jak je vnímaly staré civilizace a jejich tradiční moudrost?

Je možné sny a snění lépe poznat a mít vliv na to, co v nich zažíváme? Mohou nám něco prozradit o nás samých a jak toto poznání využít? Můžeme sny použít k tomu, abychom změnili svou budoucnost?

Sny mohou být v našem životě mocnou pozitivní i negativní silou, jen je důležité se naučit snít. A to nejen v noci. Pokud budeme mít krásné a dobré Sny, které pro nás budou motorem pro to, jak chceme žít, naplní naše dny i noci a stanou se magickou silou, která může inspirovat naše kroky a dodat naší vůli sílu překonat nesnáze.