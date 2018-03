Umění strategie

Slovo strategie má původ v řeckém stratos (vojsko) a agein (vést) a je odvozeno od strategos (generál) s významem dlouhodobého plánování činností za účelem dosažení nějakého cíle nebo cílů. Dnes se tento pojem používá velmi často v oblasti byznysu, občas v politice, ale velmi zřídka v otázkách týkajících se našeho života.

Přesto je pro nás samé toto umění nejdůležitější, protože by nás mělo zajímat, jak a kam se náš život bude ubírat. Mít strategii znamená mít jej ve svých rukou, nebýt pouze tím, kdo reaguje na vnější okolnosti a rány osudu, nýbrž tím, kdo jim předchází, nebo je dle potřeby a možností sám vytváří.

Nikdo z nás není tak malý a neschopný, že by alespoň v něčem nemohl být aktivním tvůrcem svého osudu a že by nedokázal ovlivnit svět kolem sebe. Často dokonce působíme mnohem více, než tušíme, podobně jako včela, díky jejímuž setkání s květem může vyrůst strom, který se stane matkou háje nebo dokonce lesa.

Jak vytvořit strategii pro náš život? Lepším poznáním sebe sama a pochopením, že to, co od života potřebujeme, a to, co od něj požadujeme, je v souladu s tím, kdo jsme. Potřebujeme odhalit důležité cíle, kterých chceme dosáhnout, vycházející z naší vlastní přirozenosti. Dále potřebujeme nalézt kroky, které nás k nim dovedou. Na naší přednášce si ukážeme, jak na to a také příklady dobrých stratégů, kteří to dokázali.