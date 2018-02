Přednáškový den s koněm

Muzeum ve Šlapanicích Vás srdečně zve na doprovodnou akci k výstavě "Na dvorcích i polštářcích" – mimořádné přednáškové pásmo vztahující se ke koni ve sportu a umění.

Dozvíte se, co všechno může symbolizovat vyobrazení koně v umění, k jakým sportům byli koně využíváni ve starověku nebo co to byly parforsní hony.

O ztvárnění koní ve výtvarném umění promluví kunsthistorička Mgr. Veronika Stodůlková, antické sporty představí archeolog Mgr. Jiří Bartůněk a parforsní hony popíše historička Mgr. Hana Sedláčková.

Akce se koná 3. 3. 2018 od 15 do 18 hodin. Vstup zdarma.