Motul FIM WorldSBK Brno

WorldSBK se po pětileté přestávce vrátí na Masarykův okruh

„Z návratu Mistrovství světa superbiků do našeho závodního programu máme radost. Od zveřejnění provizorního kalendáře promotérem nám od fanoušků přišla řada pozitivních ohlasů. Je to pochopitelné, společně s MotoGP jde o dva bezkonkurenčně nejatraktivnější světové motocyklové šampionáty,“ komentuje comeback WorldSBK výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Jednání o zařazení Masarykova okruhu zpět na seznam tratí, kde se šampionát pojede, probíhala delší dobu. „Vyjednávání nebyla jednoduchá. Především co se týče ekonomické stránky tohoto podniku. Promotér měl však velký zájem závod na Masarykově okruhu uskutečnit a v rámci konání podniku nám vyšel vstříc v mnohých požadavcích. Toto je velký rozdíl v porovnání s MotoGP, kdy jsou pravidla a podmínky striktní a hostujícímu okruhu nedávají téměř žádné možnosti,“ vysvětluje Ulmanová.

Piloti silných motocyklů se základem v sériové výrobě vyrazili na dráhu Masarykova okruhu poprvé v roce 1993, přičemž pravidelně se šampionát v kalendáři akcí objevoval od roku 2005. V roce 2012 se závod jel zatím naposledy, příští sezónu ho po pětileté přestávce čeká obnovená premiéra.