Výstava GeomeTRY ve VIDA!

Jak dostat veliký jehlan do zdánlivě menší krychle? Může se pohyb člověka stát matematickou funkcí? Umíte kreslit jen podle odrazu v zrcadle? Nebo najít jednu kuličku mezi desetitisícem dalších? To všechno si můžete vyzkoušet na výstavě GeomeTRY, kterou od 5. března do 3. září 2018 najdete v brněnském zábavním vědeckém parku VIDA!

Výstava vás zavede do světa „matematiky na dotek“ – abstraktní věci se tu stávají hmatatelné. Skládejte neobvyklá puzzle, vyřešte geometrické hádanky, přemýšlejte nad matematickými hlavolamy. Především si však užijte radost z objevování nečekaných souvislostí. Svět geometrie a matematiky je totiž plný překvapení. Co na první pohled není zřejmé, se při správném úhlu pohledu stane nádherně jednoduché a jasné.

Výstava GeomeTRY nabízí více než třicet hravých exponátů zapůjčených z věhlasného muzea Mathematikum, které sídlí v německém Gießenu a je prvním matematickým muzeem na celém světě. Výstava zaujme dospělé i děti už od předškoláků. Exponátů se můžete dotýkat, hrát si s nimi a hledat správná řešení. Každý, kdo výstavu navštíví, má také možnost zúčastnit se Diamantové loterie – může si tipnout, kterých šest ze čtyřiceti devíti diamantů je pravých. Správnou odpověď ještě nikdy nikdo neuhádl. Je pravděpodobnost výhry opravdu tak nízká? Zkusíte své štěstí i vy? Výherce získá celoživotní vstupenku do VIDA!