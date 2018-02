Základní umělecká škola ve Znojmě představí v Domě umění práce žáků výtvarného oboru. Výstavu pořádá pravidelně ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě ve dvouletém cyklu a letos se na ukázky práce jejich žáků můžete přijít podívat od 16. února 2018.

„Jak už sám název napovídá – tématem letošní výstavy je hledání a nacházení“, představuje blíže výstavu Dagmar Prchalová, vedoucí výtvarného odboru ZUŠ Znojmo a doplňuje: „Představíme více než 600 aktuálních prací našich žáků ve věku od 7 do 20 let. Ve vystavených dílech jsou zastoupeny různé techniky – kresby, malby, grafiky, modelování a práce v materiálu a to jak klasické, tak netradiční a experimentální tvorby. Naši žáci zde představí nejen své znalosti a dovednosti, ale i fantazii, kreativitu a svůj pohled na svět.“

Jaromír Berka, ředitel ZUŠ ve Znojmě srdečně zve na výstavu a připomíná úspěchy žáků výtvarného oboru: „V loňském roce, kromě pravidelné výstavy v ZUŠ, práce našich žáků postoupily až do národního kola soutěže ZUŠ. Dále pak spolupráce s firmou Elektrokov a tvorba kalendáře pro tuto firmu pomohla žákům prakticky využít jejich výtvarné představy,“ a dodává, že výstavy i soutěže jsou také vizitkou umělecké práce pedagogů výtvarného oddělení.

Výstava potrvá od 16. února do 22. dubna 2018 ve výstavním sále v 1. patře Domu umění na Masarykově náměstí 11 ve Znojmě. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 15. února 2018 v 17,00 hodin a vystoupí zde i žáci hudebního oboru. Na vernisáži budou předány také upomínkové listy absolventům I. a II. stupně studia.