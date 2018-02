Expediční kamera v Brně

Těšte se na další ročník Expediční kamery v Brně. Tentokráte pouze jeden den, pouze 450 vstupenek a nadupaný program pouze v Brně. Program: Oči Boha - Na hranicích Číny a Kyrgyzstánu, ve stínu sedmitisícových vrcholů - tam, v krajině nikoho, se hlubokými kaňony valí řeka Saryjaz. Řeka, která láká ty nejlepší kajakáře už od 30.let minulého století.

Dobrodruhy, sportovce a blázny, kteří mají odvahu vystavit se tak silnému proudu, tak blízko skal, aby se na konci své cesty podívali do očí boha. Teória šťastia - Poetický filmový příběh o kontrastu generací. Bývalý lezec a opravdový horal Ľubo Rybanský se po letech vrací pod mohutné Vtáčniku. V 70. letech tu s kamarádem Rudou Pravdou trávili všechen svůj čas, vymýšleli nové linie a stavěli nové cesty. Přesto jejich jména na pamětní tabuli úplně chybí.

Nedocenění může mrzet i na sklonku života, ale zklamání vyváží setkání s mladým lezcem Peterem Kuricem, který se zrovna chystá lézt ľubovu legendární cestu Dračí kout, první vylezenou cestu v oblasti. DugOut - Na vodu radši na Vltavu nebo na Sázavu? A nebo třeba Amazonku? Dva dlouholetí kamarádi - Benjamin Sadd a James Trundle - se rozhodli pro tu třetí možnost. A to pěkně od základů. Vydali se do nitra ekvádorské džungle a s pomocí domorodých indiánů si vyrobili vlastní loď. Oddaný - Více než 70% povrchu země je pokryto vodou.

Není divu, že nás láká se podívat pod vodu. Někomu stačí obrázky, někomu plavecké brýle, ale někoho to táhne dál. Jacques de Vos je podmořským fotografem, který tráví většinu času freedivingem s kosatkami. Toto zvíře s přezdívkou zabiják je ve skutečnosti velmi sociálním tvorem, který není pro člověka nebezpečný Nefritové vody - Kathmandu Coast to Coast je jedním z nejstarších multisportovních závodů na světě. Už od roku 1983 se sportovci vydávají na trať, která měří 244km a spojuje východní a západní pobřeží jižního ostrova Nového Zélandu. Ve startovním poli jsou i dvě ženy - Hollie a Robyn. Každá má jinou motivaci. Jedna miluje sport a chce si posunout hranice toho, co dokáže.

Druhá už má nejtěžší zkoušku za sebou. Svedla vítězný boj s rakovinou a zvládnout závod je pro ni výzva, které se nebojí. Back to Heights – Jaké je to stát na slacklinu na nejvyšších místech světa? Někdy stačí jeden špatný krok, jedno špatné rozhodnutí. Jedná mylná úvaha. Anička si při skalním přeskoku poranila kolena a následovala nedobrovolná pauza v tréninku. Začínat znovu je těžké fyzicky i psychicky a první kroky na slackline po úrazu bolí. Proto vyráží do Maroka hledat zapomenutou odvahu a balanc.

Česká film s Annou Kuchařovou PLUS PŘEDNÁŠKA – Jakub Šedivý - Tým zkušených extrémních kajakářů z pěti různých zemí se sešel v Kyrgystánu s jedním cílem a to splutím legendární obtížné řeky Sary jaz v pohoří Tian Shan. Sary Jaz je řekou plnou legend a extrémně obtížných divokých peřejí v naprosto odlehlé a těžce dostupné hornaté krajině poblíž hranice s Čínou. Expediční tým musel absolvovat přes 100km divoké řeky v uzavřených kaňonech následovaných 4 denním lezením a 40km pochodem přes hory zpět do civilizace.