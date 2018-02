Petr Spálený - 50 let na scéně

Petr Spálený se po několikaleté zdravotní odmlce vrací na koncertní pódia za doprovodu skupiny Apollo Band. Hostem koncertu, mapujícího padesátiletou umělcovu kariéru, je Miluška Voborníková.

Petr Spálený sice hrál v rock n rollové skupině Crossfire již počátkem šedesátých let, profesionální kariéra začala psát v roce 1967, příchodem do divadla Apollo. Jeho tehdejší kapela Hipp´s mění název na Apollo Beat. Ve stejném roce nahrává i svůj první hit, Plakalo Baby. V roce 1971 končí na druhém místě ve Zlatém slavíku a na svém kontě má již několik hitů, mimo jiné Dáma při těle, Trápím se trápím, Kdybych já byl kovářem či To vadí (cover verze Beatles - Ob-La-Di, Ob-La-Da).

Následovaly Ústa dívky Dáši, Dlouho, dlouho spím, Josefína, Pane, Vy jste vdova, Obyčejný muž, Dítě štěstěny, Peggy, Motel Nonstop, Až mě andělé... Všechny zásadní hity padesátileté kariéry Petra Spáleného zazní za doprovodu skupiny Apollo Band na koncertech 50 let na scéně.