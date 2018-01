Od 9. února letošního roku budou mít návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě možnost zhlédnout inspirující výstavu lidových tradic Kraslice pěti generací.

Tato výstava návštěvníky seznámí se sbírkou kraslic, které se v rodině významného národopisného činitele Vratislava Bělíka malují již po celých pět pokolení, a to od dob jeho maminky, až do současnosti po jeho pravnučku. Jde o téměř 700 unikátních kraslic, které jednak dokumentují tvorbu pěti generací Bělíkovy rodiny od 4. čtvrtiny 19. století po současnost, ale nabízí i ukázku kraslic z národopisného regionu Horácko a Podhorácko, ze Slovácka, Hané i Valašska, přičemž některé kraslice jsou téměř 130 let staré.

„Mimo kraslice na výstavě uvidíme také národopisné sběry Vratislava Bělíka od výšivek a krojů až po lidovou keramiku a dobové fotografie,“ seznamuje s výstavou blíže kurátor výstavy a etnograf muzea Jiří Mačuda a dodává: „Cílem této výstavy je seznámit širokou veřejnost nejen s kraslicemi, které jsou pro období blížících se Velikonoc typickým projevem lidové tvořivosti, ale i se životem venkovského lidu našeho kraje a s působením Vratislava Bělíka ve Znojmě i v okolních obcích.“

V rámci výstavy proběhne také tradiční edukační program pro školy „Tvořivé Velikonoce“, který začíná od 1. března 2018, dále nabídneme novinku - Velikonoční workshop pro seniory s výkladem Jiřího Mačudy a tvůrčí dílnou (úterky 13. a 27. března od 15:30 hodin) a pro nejmenší muzejní procházku s povídáním „S velikonočním zajíčkem do muzea“ v pátek 23. března od 16:00. Na všechny tyto programy doporučujeme rezervovat si předem místa na edukace@muzeumznojmo.cz nebo volejte 720 971 295.

Výstava potrvá od 9. února do 6. dubna 2018 ve výstavním sále v 1. patře minoritského kláštera. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8. února v 16,00 hodin. Na vernisáži bude navíc sama vnučka pana Bělíka prezentovat techniku zdobení kraslic batikováním voskem, kterou si budou moci vyzkoušet i zájemci z řad návštěvníků.