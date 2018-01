Výroba barefoot mokasín Hodonín

Dvoudenní kurz výroby kožených bf mokasín pro cca 12 účastníků sobota - 09.00 - cca 19.00 hod Neděle - 09.00 - cca 18.00 hod. Na kurzu budeme vyrábět kožené mokasíny přesně na svoji nohu. Materiál je přírodní třísločiněná kůže, kterou si nabarvíte do požadovaného odstínu - výběr z cca 25 barev.

Na podrážky použijeme obuvnické plotny - výběr z několika dezénů, barev i tloušťky. S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo letáky, bavlněné hadříky, fén, doporučuji oblečení, ve kterém se můžete ušpinit. Kdo hůř vidí, při šití mu může dobře posloužit čelovka. Cena kurzu je 2300,-. V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě. Na místě se pak doplácí podíl na nájmu prostoru, kde se kurz koná (vejdeme se do 200,-/osoba). Zaplacením zálohy máte rezervované místo. Do zprávy k platbě mi, prosím, připište datum a místo konání (3.-4.2. Hodonín) Přihlásit se můžete na email: danahlavkova@seznam.cz - telefon: 605123611

Uvedený čas je odhadnut pro výrobu ZÁKLADNÍHO typu mokasín. Základní typ mokasín je zkompletování kožené boty složení ze tří dílů, od tvorby střihu, barvení, po šití jednoduchým rovným stehem. Křížový steh, poutko na patě, obšití patního a jazykového dílu, užití razítek, šablon, raznic a další, jsou nadstavbou základního střihu. Lze na kurzu tyto použít, dle možností lektora a Vašich schopností, je však třeba počítat s tím, že na šití samotné zbude méně času! Výsledek práce je plně závislý na Vaší práci do ní vložené, na přesnosti při výrobě střihu, na pečlivosti, s jakou postupujete krok za krokem celým procesem. Úkolem lektora je Vás tímto procesem provést od začátku do konce. Lektor však není zodpovědný za to, jakým způsobem svoji práci odvádíte.