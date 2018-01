Otazníky starověkého Egypta

Mystérium Egypta žije a potvrzuje starodávné rčení, že "vše se bojí času, ale čas se bojí pyramid".

Kurz bude probíhat od 12. února do 2. dubna vždy v pondělí od 19 do 21 h a umožní posluchačům podniknout cestu do záhadného světa pyramid a hieroglyfů, do kolosálních monumentů a chrámů. Jeho cílem je probudit v člověku touhu po hledání věčnosti, která určuje velikost člověka i jeho díla. Poznávat Egypt a jeho dějiny, pochopit jeho panteon a umění vypovídá o kulturní zralosti naší civilizace a o schopnosti uvědomit si opravdové životní hodnoty.

Témata kurzu: historie Egypta, živá moudrost starověkého Egypta, egyptské náboženství a mytologie, Aniho papyrus – Egyptská kniha mrtvých, symbolické umění, chrámy a pyramidy.