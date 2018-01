Alkinoos Ioannidis + support: Jannis Moras & Banda

Alkinoos Ioannidis platí v současnosti za jednoho z nejvýznamnějších řeckých písničkářů, a to jak v Řecku a na Kypru, tak celosvětově.

Za 25 let na scéně napsal na sto písní, které sám zaranžoval i nazpíval, k tomu má na kontě nespočet účastí na albech svých kolegů, ať už jako autor hudby nebo textu či jako interpret. Kromě své písničkářské činnosti se věnuje i skladbě vážné hudby, jeho dílo bylo prezentováno v Petrohradě, Berlíně, na Kypru a v Řecku. Ioannidisova hudba se vyznačuje mnohostí směrů a žánrů – vedle sebe najdeme prvky tradiční řecké a obecně východní hudby, hudby vážné i směrů moderních jako je například folk, rock anebo pop.

Ioannidis má na svém kontě více než 1700 koncertů v Řecku a na Kypru a stovky koncertů v zahraničí, pravidelně navštěvuje města jako New York, Chicago, Berlín, Amsterdam, Paříž, Curych, Melbourne, Tel Aviv a další. V České republice se objevil poprvé na jaře roku 2015 v Praze, poté o rok později tamtéž. Koncert v Brně bude výjimečný hned z několika důvodů – jednak půjde o Ioannidisovu premiéru v tomto městě a dále to bude po 50 letech poprvé, co Brno navštíví významná řecká osobnost z oblasti hudby.

K tomu zpěvák vystoupí solo pouze s kytarou a zahraje písně v aranžmá, v němž byly původně napsány. Třešničkou na dortu této akce je skutečnost, že Ioannidis přijede na pozvání jednoho ze svých největších fanoušků a současně rovněž hudebníka Jannise Morase, frontmana kapely Jannis Moras & Banda, která zahraje na koncertě jako support. Předprodej vstupenek probíhá v sítích SMSticket a GoOut, případně v prodejně Indies (Poštovská 2) nebo v Informačním centru TO JE Brno (Panenská 1).