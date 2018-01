Nominační závod v lezení na rychlost opět v Brně. Přijďte se podívat anebo poměřit své síly s českou špičkou v této lezecké disciplíně. Nejlepší závodníci vyběhnou 15metrovou stěnu za 6 sekund. Pro dětské kategorie U10 až U14 bude připravena nestandardní závodní cesta.

Ostatní kategorie poměří své schopnosti na standardní cestě na rychlost, na které se leze světový pohár. Startovné: dospělí - 150 Kč členové ČHS, 200 Kč bez ČHS děti a mládež - 100 Kč členové ČHS, 150 Kč bez ČHS Pro diváky vstup ZDARMA Program závodu: 10:00 - 11:00 prezence 11:30 - 15:30 závod 16:00 vyhlášení výsledků Kategorie: U10: ročník 2009 a mladší (děti do 9 let včetně) U12: ročníky 2008 - 2007 (10 - 11 let) U14: ročníky 2006 - 2005 (12 - 13 let) kategorie B: ročníky 2004 - 2003 (14 - 15 let) kategorie A: ročníky 2002 - 2001 (16 - 17 let) kategorie J: ročníky 2000 - 1999 (18 - 19 let) Muži a ženy