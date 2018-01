Věra Sosnarová - přežila Gulag

Autentický příběh Češky zavlečené do sovětských gulagů a věznic, kde přežila 19 krutých let. Nakonec se jí podařilo vrátit se zpět do vlasti, kde se začlenila do normálního života. Na pravdivé příhody zapsané do románu Krvavé jahody vzpomíná jeho vlastní hrdinka Věra Sosnarová.