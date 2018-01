Hieronymus Lorm. Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově a LORM – Společností pro hluchoslepé z.s. pořádá v době od 27. 2. do 10. 8. 2018 výstavu o významné osobnosti ze světa tyflopedie, Hieronymu Lormovi. Do historie se zapsal nejen jako hluchoslepý spisovatel, filozof a novinář, ale především jako tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé, jež se nazývá po svém autorovi – Lormova. Tento komunikační systém založený na dotycích a stiscích dlaně, se brzy rozšířil do celého světa a patří dnes mezi základní komunikační systémy hendikepovaných.

Hieronymus Lorm, vlastním jménem Heinrich Landesmann, se narodil roku 1821 v Mikulově. V šestnácti letech přišel o sluch a částečně o zrak, který postupem života ztratil úplně. Ještě před definitivní ztrátou zraku vytvořil systém, který mu umožňoval dále komunikovat se světem. I přes totální hluchoslepotu dál tvořil a udržoval čilé kontakty se známými literárními osobnostmi své doby. Zemřel roku 1902 a je pochován na židovském hřbitově v Brně-Židenicích.

Vedle připomínky této osobnosti bude výstava věnována tématu hluchoslepoty obecně. Návštěvníci budou mít možnost poznat neznámý – a někdy pro nás „zdravé“ i temný – svět hluchoslepých, ke který patřil i Lorm patřil. Prezentovat se bude také společnost pro hluchoslepé v ČR, jež přijala do svého názvu právě jméno tohoto muže – LORM. Vedle poskytování odborných sociálních služeb pořádá tato organizace různé aktivity pro hluchoslepé, jako např. sbírky, sportovní a umělecké soutěže, edukační pobyty apod. Jednou za dva roky vyhlašuje soutěž o Cenu Hieronyma Lorma, která je rozdělena na literární a výtvarnou sekci. Některá vítězná díla z této soutěže budou k vidění na výstavě.

Součástí výstavy bude i doprovodný zábavně vzdělávací program pro školy a zájmové skupiny s názvem „Vidím dotykem a sluchem, aneb dramatika není drama!“ Cílem projektu je zamyšlení nad tím, jakým životem takto znevýhodnění vlastně žijí a s jakými situacemi či překážkami se musí běžně vypořádat.

V rámci doprovodného programu k výstavě vystoupí 7. března 2018 Jan Pavlíček, hluchoslepý cestovatel a dobrodruh známý z dokumentárního snímku Pavla Jurdy „Jmenuji se Hladový bizon“.