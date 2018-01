Host ve vile: Divadlo kjógen

Lednový host našeho pravidelného pořadu bude skutečně netradiční! Ve středu 31. ledna 2018 v 19 hodin schodišťovou halu vily ovládne japonské divadlo. Pozvání totiž přijal herec, moderátor a choreograf Igor Dostálek z Malého divadla kjógenu. Povídání o japonském divadle doplní ukázky tradiční japonské grotesky z dob samurajů.

Kjógen je komediálním žánrem, který se hloubkou zpracování hereckých postupů a estetickou úrovní výrazových prostředků blíží evropské opeře či vážné hudbě spíše než komediím, jak je známe z naší kulturní tradice. Toto umění je provozováno i v současnosti, v roce 2001 byl kjógen jako žánr zařazen mezi nehmotné památky světového kulturního dědictví UNESCO.

Předprodej vstupenek probíhá na pokladně Vily Löw-Beer v Brně, od úterý do neděle v čase 10 až 18 hodin. Pokud nebudou rezervované vstupenky do jednoho týdne od rezervace vyzvednuty, vrací se zpět do prodeje.