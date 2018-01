Pokus o vytvoření osobnosti ze sebe sama (Divadlo Komediograf)

Poctivá komedie pro silnější nátury. Herecká one man show Roberta Mikluše.

Je to opravdu těžké být osobností, které si lidé váží? Proč kolem nás není vůbec NIKDO? Nikde nikdo o koho by se dalo opřít. Nikde nikdo o koho by se dala opřít třeba jen lopata, aby vzápětí nebyla ukradena, Robert Mikluš alias Jožin toho má dost a rozhodl se pro nás všechny vyrobit osobnost ze sebe sama, V přímém přenosu. Abychom mohli být v Česku konečně na někoho hrdí. Originální a poctivá komedie ze současnosti.

Autor a režie: Luboš Balák. Délka představení 90 minut.